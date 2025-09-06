نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر في الصدارة.. ترتيب مجموعة الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عقب نهاية الجولة السابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مباريات الجولة السابعة من المجموعة الأولى لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بنهاية مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا.

ونجح المنتخب المصري في تعزيز صدارته للمجموعة الأولى، وذلك بعد الفوز على نظيره الإثيوبي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

افتتح محمد صلاح التسجيل في مباراة الليلة أمام إثيوبيا من ركلة جزاء، ثم عزز اللاعب عمر مرموش بالهدف الثاني لصالح الفراعنة، من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في شوط المباراة الأول.

بهذه النتيجة، عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة السابعة على النحو التالي:

منتخب مصر - 19 نقطة

بوركينا فاسو - 14 نقطة

سيراليون - 9 نقاط

غينيا بيساو - 7 نقاط

إثيوبيا - 6 نقاط

جيبوتي - نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب بوركينا فاسو في التاسع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك على ملعب 4 أغسطس بمدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.

يذكر أن منتخب مصر أصبح على بعد 3 نقاط من التأهل إلى كأس العالم 2026، والذي يقام على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.