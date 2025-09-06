نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب تكتسح النيجر بخماسية نظيفة في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح منتخب المغرب الأول لكرة القدم، نظيره النيجر بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وانطلقت أحداث مباراة المغرب ضد النيجر؛ في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة المغرب ضد النيجر في تصفيات كأس العالم

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات على المرمى من جانب لاعبي المنتخب المغربي.

وفي الدقيقة 26 تعرض اللاعب عبد اللطيف جومي، نجم منتخب النيجر للطرد بعدما تدخل على لاعب المغرب.

سجل إسماعيل صيباري هدف التقدم لصالح المنتخب المغربي في الدقيقة 29 بأسيست من يوسف بلعمري.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لمنتخب المغرب، في الدقيقة 38 من الشوط الأول، بعد تمريرة مميزة من أشرف حكيمي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم المنتخب المغربي على نظيره النيجر، بهدفين دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن أيوب الكعبي مهاجم المنتخب المغربي من تسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 51 بأسيست من يوسف بلعمري.

وعزز اللاعب حمزة ايكمان النتيجة، بتسجيل الهدف الرابع في مرمى منتخب النيجر عند الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

ثم نجح عز الدين أوناحي لاعب منتخب المغرب، في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 84 من الشوط الثاني بعد تمريرة من حمزة ايكمان.