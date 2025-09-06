نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد النيجر في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب المغرب الأول لكرة القدم، فوزا كبيرا على نظيره النيجر بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

أهداف مباراة المغرب ضد النيجر في تصفيات كأس العالم

افتتح التسجيل إسماعيل صيباري لصالح المنتخب المغربي في الدقيقة 29 بأسيست من يوسف بلعمري.

ثم سجل نفس اللاعب الهدف الثاني لمنتخب المغرب، في الدقيقة 38 من الشوط الأول، بعد تمريرة من أشرف حكيمي.

وأحرز أيوب الكعبي مهاجم المنتخب المغربي الهدف الثالث، في الدقيقة 51 بأسيست من يوسف بلعمري.

ثم نجح اللاعب حمزة ايكمان في إحراز الهدف الرابع في مرمى منتخب النيجر عند الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

وتمكن عز الدين أوناحي لاعب منتخب المغرب، من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 84 من الشوط الثاني بعد تمريرة من حمزة ايكمان.