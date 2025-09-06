نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات كأس العالم.. السنغال تفلت من فخ السودان بثنائية وتقترب من الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة منتخب السنغال أمام نظيره السوداني، وذلك بفوز أسود التيرانجا بثنائية نظيفة، في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

افتتح التسجيل اللاعب خاليدو كوليبالي في الدقيقة 13، من ضربة رأسية سكنت مرمى الحارس محمد النور حارس مرمى منتخب السودان.

عزز المهاجم باب سار التقدم بالهدف الثاني لصالح منتخب السنغال، بعد استلامه لكرة طويلة من المدافع خاليدو كوليبالي ومراوغة الدفاع السوداني، ووضع الكرة على يمين شباك السودان، في الدقيقة '41.

ويقترب منتخب السودان من صدارة المجموعة الثانية، بعد الحصول على 15 نقطة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويحتل المركز الأول منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد 16 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السنغال نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال يقع في المجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي تضم كل من:

الكونغو الديمقراطية، السودان، توجو، موريتانيا، جنوب السودان.