نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رصيد لا يتوقف.. صلاح يعزز صدارته لقائمة الهدافين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي، وذلك بفوز المنتخب المصري بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

افتتح محمد صلاح نتيجة المباراة مع الدقيقة '41، من أحداث شوط المباراة الأول، بعد تنفيذه لركلة جزاء سكنت على يسار حارس مرمى المنتخب الإثيوبي.

نجح صلاح في تعزيز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وذلك بعدما وصل إلى 18 هدفا مع المنتخب في التصفيات، متفوقا على لاعب المنتخب السابق محمد أبو تريكة صاحب الـ 14 هدفا.

حملت مباراة اليوم الرقم 104 لصالح اللاعب محمد صلاح، من حيث المشاركة مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، ووصل إلى الهدف رقم 59 بقميص الفراعنة، كثاني الهدافين التاريخيين بعد حسام حسن صاحب الـ 68 هدفا.