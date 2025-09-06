نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية نظيفة.. منتخب مصر يتفوق على إثيوبيا ويقترب من حلم المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيطر منتخب مصر على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث حاول لاعبو حسام حسن فرض أسلوبهم الهجومي على المنتخب الإثيوبي الذي اكتفى بالدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 40 بعد متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء، ليمنح منتخب مصر الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وبعدها بدقائق واصل المنتخب ضغطه حتى تمكن عمر مرموش من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء نفذها بثبات، ليؤكد تفوق مصر في المباراة.

وحاول منتخب إثيوبيا تقليص الفارق عبر بعض الهجمات الخجولة، لكن دفاع مصر وحارس المرمى محمد الشناوي حافظوا على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليقترب أكثر من حسم بطاقة التأهل للمونديال، بينما تجمد رصيد إثيوبيا عند 6 نقاط في المركز الخامس، لتتعقد فرصه في المنافسة.