نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف صبحي: نشكر الجماهير.. الوصول إلى كأس العالم لا يكفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على نظيره منتخب إثيوبيا، وذلك بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على التواجد في المقصورة الرئيسية، لمؤازرة منتخب مصر في مباراة الليلة.

وتحدث وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عقب انتهاء المباراة مع مراسل قناة أون سبورت، قائلا: "نشكر الجماهير التي حضرت إلى مباراة منتخب مصر الليلة، واللاعبين نجحوا في التقدم خطوة نحو التأهل إلى كأس العالم".

وتابع صبحي: "الوصول إلى كأس العالم وحده لا يكفي، لا بد من الوصول وتقديم أداء مميز في البطولة".

أكد صبحي: "لدينا بطولة مهمة قادمة على الأراضي المغربية، وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية".

اختتم حديثه قائلا: "متوسط أعمار اللاعبين في المنتخب المصري مميز، ولا يوجد فرق بين اللاعب الأساسي والبديل".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب بوركينا فاسو في التاسع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الأول في المجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وذلك برصيد 19 نقطة.