نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم النصر يفسخ عقده مع الفريق تمهيدًا للانتقال إلى القادسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل البرتغالي أوتافيو، لاعب وسط النصر السعودي، إلى اتفاق مع إدارة ناديه على المخالصة المالية من أجل الانتقال إلى صفوف القادسية قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "العربية"، فقد وافق أوتافيو على التنازل عن 7 ملايين يورو من مستحقاته، بعدما كان يطالب بالحصول على 18 مليون يورو تمثل قيمة رواتبه عن السنة الثالثة في عقده مع النصر، ليكتفي بالحصول على 11 مليون يورو فقط مقابل إتمام المخالصة.

وسافر اللاعب إلى مدينة الخبر من أجل التوقيع الرسمي مع القادسية، حيث من المقرر أن يوقع على عقد جديد يتقاضى بموجبه رواتب تصل إلى 28.5 مليون يورو، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة صباح السبت.

جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس كان قد استبعد أوتافيو من معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد، إلى جانب المدافع الإسباني إيمريك لابورت، وذلك لأسباب فنية، وهو ما عجّل برحيل اللاعب عن صفوف العالمي.