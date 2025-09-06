نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنزاجي يحسم مصير لودي وماركوس ليوناردو في الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الجدل حول مستقبل الثنائي البرازيلي رينان لودي وماركوس ليوناردو، بعد انتشار أنباء عن إمكانية رحيلهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية أن إدارة الهلال رفضت عرضًا من نادي الشباب لضم الظهير الأيسر رينان لودي، بجانب عرض آخر من سانتوس البرازيلي لاستعارة المهاجم ماركوس ليوناردو لمدة أربعة أشهر.

وأكد إنزاجي للاعبين استمرارهما مع الهلال هذا الموسم، مع الاعتماد عليهما بشكل أساسي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن تم استبعادهما من القائمة المحلية المشاركة في دوري روشن السعودي بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم (8 محترفين).

وجاء خروج لودي من حسابات الدوري المحلي بعد التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، فيما لم يعد ليوناردو مؤهلًا للتواجد كلاعب مواليد لتجاوزه السن القانوني، مما جعله خارج قائمة الأجانب الثمانية في الدوري.

وبذلك سيعتمد إنزاجي على الثنائي البرازيلي في البطولة الآسيوية لتعزيز خياراته الفنية، خاصة في ظل طموحات الهلال الكبيرة هذا الموسم على المستوى القاري.