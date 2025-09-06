نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة بارون أوشينج في مران الزمالك قبل مواجهة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الكيني بارون أوشينج، لاعب الزمالك الجديد، لإصابة عضلية خلال مشاركته في مران الفريق استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 13 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري Nile للمحترفين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن أوشينج يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي والعودة بشكل كامل للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويعد مران اليوم هو الظهور الأول لبارون أوشينج مع الفريق الأبيض منذ إتمام إجراءات انتقاله رسميًا، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.

ويدخل الزمالك اللقاء أمام المصري برغبة قوية في تعويض الهزيمة الأخيرة أمام وادي دجلة بثنائية مقابل هدف، ومصالحة جماهيره بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.