نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري ماجواير يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد والانتقال إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، لاعب مانشستر يونايتد، يفكر جديًا في مغادرة النادي بنهاية الموسم الجاري، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية سعودية أبدت رغبتها في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، في ظل بحثها عن تدعيم خطوطها الدفاعية بأسماء ذات خبرة كبيرة.

وأكد التقرير أن مانشستر يونايتد سبق وأن رفض عدة عروض لضم ماجواير في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، سواء من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أو من الدوري الإيطالي، متمسكًا بخدماته.

وكان ماجواير قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي في صيف 2019 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح قائد الفريق في 2020، قبل أن تُسحب منه الشارة وتمنح إلى البرتغالي برونو فيرنانديز عام 2023.

وشارك المدافع الإنجليزي في 3 مباريات فقط منذ بداية الموسم الحالي بجميع البطولات، وتمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد.