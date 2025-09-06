نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يبحث عن قائد جديد بعد رحيل إنييجو مارتينيز إلى النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن نادي برشلونة يعاني من فراغ واضح في غرفة الملابس عقب رحيل المدافع المخضرم إنييجو مارتينيز إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد التقرير أن الفريق الكتالوني يفتقد في مبارياته الأولى لشخصية قيادية مثل مارتينيز، الذي كان يتميز بالخبرة والإخلاص والقدرة على رفع معنويات اللاعبين داخل وخارج الملعب.

وكان مارتينيز، صاحب الـ34 عامًا، يعد قائدًا غير رسمي لدفاع برشلونة تحت قيادة المدرب هانسي فليك، حيث كان يتمتع بسلطة واحترام كبير من زملائه، سواء عبر نصائحه وتصحيح الأخطاء أو من خلال خطبه التحفيزية وحتى توبيخه عند الحاجة.

ويأمل برشلونة أن يبرز أحد لاعبيه الحاليين لتعويض هذا النقص، بعد أن ترك مارتينيز تأثيرًا كبيرًا في توحيد الفريق وبث روح الالتزام داخله قبل رحيله إلى الدوري السعودي.