نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة خطيرة لمدرب باريس سان جيرمان بعد سقوطه من دراجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في بيان رسمي، أن مدربه الإسباني لويس إنريكي تعرض لحادث بعد سقوطه من دراجته يوم الجمعة، ما أسفر عن إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وأكد النادي أن إنريكي نُقل إلى المستشفى فور الحادث، وسيخضع لعملية جراحية عاجلة خلال الساعات المقبلة، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وأوضح البيان: "إثر سقوطه من دراجته الهوائية يوم الجمعة، تم نقل مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، لتلقي الرعاية الطبية، وسيخضع لعملية جراحية بسبب كسر في عظمة الترقوة".

وأضاف النادي الباريسي أنه يقف إلى جانب مدربه بشكل كامل، ويقدم له الدعم في هذه الفترة، على أن يتم الكشف تفاصيل إضافية بشأن حالته الصحية قريبًا.