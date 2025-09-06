نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوماني: خبرات لاعبي منتخب مصر سر الفوز على إثيوبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن فوز منتخب مصر على إثيوبيا خطوة مهمة نحو حلم التأهل لكأس العالم.

وقال الدوماني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "خبرات لاعبي منتخب مصر ساهمت بشكل كبير في الفوز على إثيوبيا والمباراة كانت مهمة للغاية من أجل التأهل للمونديال".

وأضاف: "منتخب مصر أهدر العديد من الفرص أمام إثيوبيا والحضور الجماهيري ساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز ومن وجهة نظري المنتخب الإثيوبي متواضع للغاية".