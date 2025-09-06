نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالحليم: مباراة بوركينا فاسو ستكون صعبة على الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أن فوز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مستحق للغاية.

وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "منتخب مصر أهدر العديد من الفرص بسبب رغبة كل لاعب في التسجيل، والاعتماد على أسامة فيصل كرأس حربة علامة استفهام بالنسبة لي".

وأضاف: "كان يجب البدء بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي، والمباراة المقبلة أمام بوركينا فاسو ستكون صعبة للغاية".