نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لكأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام تونس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة المدرب حلمي طولان، لمواجهة نظيره التونسي مساء اليوم السبت، وذلك في أول مباريات المنتخب المصري الثاني، المشارك في البطولة العربية المقبلة بدولة قطر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مباراة اليوم بين منتخب مصر الثاني ونظيره التونسي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تنقل المباراة بصورة مجانية وحصرية عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات المنتخب المصري لكرة القدم.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني حلمي طولان مع منتخب مصر الثاني، والذي يشارك في بطولة العرب المقبلة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني حلمي طولان مباراة الليلة أمام تونس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.



خط الدفاع: كريم فؤاد، محمود حمدي "الونش"، مصطفى العش، كريم حافظ.



خط الوسط: أحمد عاطف "قطة"، محمد النني، محمد مجدي "أفشة".



خط الهجوم: حسين الشحات، ناصر منسي، محمود زلاكة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الثاني نظيره التونسي في مباراة ودية ثانية، في التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

يذكر أن بطولة العرب ستقام للمرة الثانية على الأراضي القطرية، وذلك في الفترة من 1 ديسمبر المقبل، وحتى الـ 18 من الشهر ذاته.