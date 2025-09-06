نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حادث دراجة يبعد إنريكي عن سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وتعرض إنريكي لحادث دراجة، وسط صدمة بين جماهير باريس سان جيرمان، بطل الخماسية التاريخية هذا العام، وفي مقدمتها دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي العاصمي في بيان رسمي إن سبب الحادث هو سقوط إنريكي من دراجته الهوائية خلال إحدى جولات التدريب التي يحرص على ممارستها بانتظام.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية أن الحادث أسفر عن تعرض إنريكي لكسر في عظمة الترقوة، ما استدعى نقله إلى المستشفى على الفور من أجل تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وخضع مدرب الفريق الباريسي لعملية جراحية ناجحة، حيث أكد الأطباء استقرار حالته الصحية، مشيرين إلى حاجته لفترة من الراحة قبل العودة لممارسة نشاطه الطبيعي.

ومن المتوقع أن يواصل إنريكي متابعة فريقه عن بُعد خلال مرحلة التعافي، فيما لم يحدد النادي الفرنسي بعد المدة التي سيغيبها مدربه عن التواجد على الخطوط.