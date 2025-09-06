نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يفكر في إعادة راشفورد إلى مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحافية إسبانية أن برشلونة يفكر في إعادة لاعبه الإنجليزي إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ يعتبره البعض "خجول وتائه" داخل النادي الكتالوني.

وانضم المهاجم الإنجليزي إلى برشلونة هذا الصيف بنظام الإعارة قادمًا من يونايتد، مع خيار الشراء مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وكان راشفورد مُصمّمًا على الانضمام إلى عملاق الدوري الإسباني بعد تأكيده رغبته في إنهاء "كابوسه" مع يونايتد نهاية العام الماضي، وتحققت أمنياته بعد فشل النادي الإسباني في ضم لويس دياز ونيكو ويليامز.

وفشل راشفورد في تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة في مبارياته الثلاث الأولى بالدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن "إل ناسيونال" الإسبانية أن هناك قلقًا لدى بعض الأشخاص في برشلونة من أداء راشفورد، بعد أن اعتبره النادي لاعبًا قادرًا على إحداث تأثير فوري.

ووصفت الصحيفة راشفورد بأنه "يمر دون أن يُلاحظه أحد" في المباريات، بالإضافة إلى كونه "خجولًا وتائهًا"، ومن المتوقع أن يتحسن مستواه قريبًا، وإلا فإنه يواجه احتمال إعادته إلى أولد ترافورد.

وأضاف التقرير: سيضطر برشلونة لدفع 5 ملايين يورو (4.3 مليون جنيه إسترليني) إذا قرر عدم تفعيل بند الشراء الدائم بنهاية الموسم.