موهبة تركيا وريال مدريد يفاجئ لامين يامال

تحدث اردا جولير نجم منتخب تركيا وفريق ريال مدريد، عبر تصريحات صحفية عن لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا والمقارنة بينهما.

تصريحات من جولير

قال جولير:

ليس لدي الكثير لأقوله عن لامين يامال نحن لا نلعب في نفس المراكز لكنني ما زلت أتفهم المقارنات أتمنى له التوفيق.

لامين يامال لاعبٌ مهمٌّ وموهوبٌ للغاية سيحاول أن يُصعّب علينا الأمور غدًا لكننا سنبذل قصارى جهدنا.

ستستحوذ إسبانيا على الكرة أكثر، لكننا سنقدم مباراة رائعة. بالطبع تحدثتُ مع كارفاخال وزملائي في ريال مدريد ولكن عندما أعود إلى مدريد أريد أن أكون في جانب الفريق الفائز.