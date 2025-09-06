نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألكانتارا يعود إلى برشلونة ضمن الجهاز الفني لفليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، اليوم السبت، أن الإسباني تياغو ألكانتارا حسم قراره بالعودة إلى نادي برشلونة، للانضمام إلى الطاقم الفني بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك.

ووفقًا لما أعلنه رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فقد تم التوصل إلى اتفاق كامل بنسبة 100%، على أن ينضم ألكانتارا إلى الفريق الكتالوني خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية مباشرة مهامه بشكل رسمي الأسبوع القادم إذا سارت الإجراءات كما هو مخطط لها.

وبهذا القرار، يفتح ألكانتارا صفحة جديدة في مسيرته بعد اعتزاله اللعب، عبر عودته إلى بيته الأول برشلونة، وهذه المرة من بوابة الجهاز الفني.