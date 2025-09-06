نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يؤمن تسجيل بردغجي بضمان بنكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت صحيفة أوكي درياريو الإسبانية أن نادي برشلونة نجح في الحصول على موافقة رسمية لتسجيل لاعبه الشاب روني بردغجي، ما يتيح له الانضمام إلى الفريق الأول بدءًا من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

برشلونة يؤمن تسجيل بردغجي بضمان بنكي

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أودع النادي الكتالوني ضمانًا بنكيًا لدى رابطة الليغا، في إجراء يهدف إلى ضبط التوازن المالي للنادي وتمكينه من قيد صفقاته الجديدة.

وسيحمل بردغجي القميص رقم 28، ليصبح جاهزًا تحت تصرف المدرب هانزي فليك، مع ترقب ظهوره الأول بقميص البلوغرانا أمام فالنسيا يوم الأحد المقبل.

وعبّر اللاعب السويدي من أصول سورية عن ثقته وتفاؤله، مؤكدًا أن الموسم ما زال طويلًا ويزخر بالبطولات، مما يمنحه فرصة كافية لإثبات نفسه رغم شدة المنافسة. وأضاف:

"أعلم أن البداية تحتاج إلى صبر، لكنني واثق بأنني سأبرهن على قدراتي عندما تأتي فرصتي."