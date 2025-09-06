نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يجهز صدمة قوية لليفاندوفسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بات قريبًا من مغادرة برشلونة مع نهاية الموسم الحالي.

برشلونة يجهز صدمة قوية لليفاندوفسكي

وينتهي عقد ليفاندوفسكي (37 عامًا) بانتهاء الموسم، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ جديد اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحسب صحيفة آس، فإن إدارة برشلونة ترى أن المعدل البدني للنجم البولندي في تراجع ملحوظ، ما يجعل خيار تجديد عقده لموسم إضافي أمرًا مستبعدًا.

وأوضحت الصحيفة أن ديكو، المدير الرياضي للنادي، لا يعتبر التعاقد مع بديل مباشر أمرًا ضروريًا، إذ يفضل منح الفرصة لفيران توريس لقيادة الهجوم الكتالوني، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعيق إبرام صفقات كبيرة خلال سوق الانتقالات.

يذكر أن هذا الموسم هو الرابع لليفاندوفسكي بقميص برشلونة منذ انتقاله من بايرن ميونخ، حيث خاض 149 مباراة سجل خلالها 101 هدفًا وصنع 20 آخرين.