نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر الثاني قبل مواجهة تونس الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الثامنة من مساء اليوم، أول المباريات لمنتخب مصر الثاني، وذلك في مواجهة نظيره التونسي وديا، استعدادا لبطولة كأس العرب.

بطريقة «5-4-1».. حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب مصر الثاني قبل مواجهة تونس الليلة

أعلن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب المصري الثاني، عن تشكيل الفراعنة في مواجهة نسور قرطاج، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود رزق، أحمد سامي، محمود حمدي "الونش"، كريم حافظ.



خط الوسط: محمد النني، أكرم توفيق، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".



خط الهجوم: مروان حمدي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت بصورة مجانية وحصرية، في منطقة إفريقيا والوطن العربي.

يذكر أن بطولة كأس العرب ستقام على الأراضي القطرية في الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى الـ 18 من الشهر ذاته.

