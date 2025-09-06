نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موناكو بين رهان الخبرة وطموح الشباب في موسم التحديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل نادي موناكو فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بخيارات محفوفة بالمخاطر، ساعيًا لتقوية صفوفه قبل موسم صعب يتوزع بين الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا.

بداية متذبذبة في الليج 1

استهل فريق الإمارة، المتوَّج بآخر ألقابه المحلية عام 2017، مشواره في الدوري بفوزين على لوهافر وستراسبورج، قبل أن يتعثر أمام ليل في الجولة الثالثة، ما يعكس حاجة الفريق لمزيد من التماسك.

قرعة أوروبية نارية

في دوري الأبطال، أوقعت القرعة موناكو في مجموعة قوية تضم كلوب بروج، بودو جليمت، مانشستر سيتي، وتوتنهام، إلى جانب بافوس القبرصي وجالاتا سراي التركي.

ولن تقتصر التحديات على ذلك، إذ يختتم الفريق دور المجموعات بمواجهتين من العيار الثقيل أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، ويوفنتوس على ملعب لويس الثاني.

صفقات بخبرة كبيرة

لتأمين حظوظه، اتجهت الإدارة نحو لاعبين أصحاب خبرة تجاوزوا الثلاثين، أبرزهم:

لوكاس هراديكي (35 عامًا): الحارس الفنلندي القادم من باير ليفركوزن بعد مساهمته في الثنائية المحلية 2024.

إيريك داير (31 عامًا): متوسط الميدان القادر على اللعب كقلب دفاع، قادم من بايرن ميونخ.

بوجبا.. فرصة أخيرة

أكثر رهانات موناكو جرأة تمثلت في التعاقد مع بول بوجبا (32 عامًا) بصفقة انتقال حر بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب المنشطات.

اللاعب الفرنسي، الذي ابتعد عن الملاعب 18 شهرًا قبل فسخ عقده مع يوفنتوس، بدا متأثرًا خلال تقديمه، في مشهد عكس تمسكه بهذه الفرصة لإحياء مسيرته الكروية.

آنسو فاتي.. طموح جيل جديد

لم تقتصر اختيارات موناكو على أصحاب الخبرة، إذ تعاقد مع الإسباني آنسو فاتي (22 عامًا) على سبيل الإعارة من برشلونة.

النجم الواعد يسعى لإثبات نفسه بعد معاناة طويلة مع الإصابات وتجربة قصيرة في برايتون، على أمل أن تكون محطة الإمارة فرصة انطلاقة جديدة.

خروج أسماء شابة

في المقابل، ضحى النادي ببعض مواهبه الصاعدة، إذ باع المغربي إلياس بن صغير إلى باير ليفركوزن مقابل 32 مليون يورو، بينما انتقل السويسري الكاميروني الأصل بريل إمبولو إلى رين مقابل 13 مليون يورو.

وسط هذه التغييرات، يبقى التحدي الأكبر: هل ينجح موناكو في المراهنة على خبرة الكبار ورديف النجوم، مع الحفاظ على توازن الفريق، لتحقيق أهدافه المحلية والقارية؟