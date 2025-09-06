نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رافينيا يتهم "ديزني لاند باريس" بالعنصرية: "تجاهلوا طفلي بسبب لون بشرته" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه نجم برشلونة، رافينيا، اتهامًا بالعنصرية إلى "ديزني لاند باريس"، بعدما تعرّض ابنه الصغير، جايل، للتجاهل من قِبل إحدى التمائم في المنتزه، في مشهد أثار موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رافينيا إن التميمة تجاهلت ابنه البالغ من العمر عامين، بينما كانت تستقبل أطفالًا آخرين، معظمهم من ذوي البشرة البيضاء، بالعناق والتفاعل. واعتبر اللاعب البرازيلي أن هذا السلوك ينم عن تمييز عنصري.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على حساب رافينيا في إنستغرام، لحظة تفاعل التميمة مع عدد من الأطفال، بينما بقي جايل واقفًا دون أن يحظى بالانتباه. كما بدا الطفل وهو يشير إلى التميمة وكأنه يطلب منها عناقًا، لكن دون استجابة.

وفي محاولة لتدارك الموقف، قام أحد البالغين بحمل جايل والاقتراب به من التميمة لجذب انتباهها، إلا أن الطفل ظل متجاهلًا.

وعلّق رافينيا على الواقعة قائلًا:

"موظفوكم مشينون. لا ينبغي أن يُعامل الأطفال بهذه الطريقة. من المفترض أن تُسعدوا الأطفال لا أن تتجاهلوهم. أفضّل استخدام كلمة 'تجاهلوا' بدلًا من وصف أقسى... عارٌ عليكم."

وأضاف: "أتفهم أن العاملين في هذا المجال قد يكونون مرهقين، لكن لماذا تلقّى جميع الأطفال البيض عناقًا، بينما لم يحظَ ابني بأي تفاعل؟"

حتى الآن، لم تُصدر "ديزني لاند باريس" أي تعليق رسمي بشأن الحادثة، رغم تواصل صحيفة "ديلي ميل" البريطانية معهم للحصول على رد.