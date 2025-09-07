نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتخفيف الحمل البدني للاعبين في مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة النجوم الودية المقرر لها غدًا الأحد على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.