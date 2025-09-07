نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرتغال يكتسح ارمينيا بخماسية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب البرتغال نظيره الارميني بخمسة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد فازكين سركيسيان ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص مباراة البرتغال وارمينيا

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب البرتغال مع نظيره الارميني برتم سريع وسجل جواو فيليكس الهدف الأول في الدقيقة 10 صنع كانسيلو وعاد كريستيانو رونالدو بالهدف الثاني في الدقيقة 21 صنعه له نيتو وحاول ارمينيا تسجيل هدف أول لكنه لم ينجح في ذلك وسجل كانسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 32 وانتهى الشوط الأول 3/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وتعرض نيتو للإصابة ونزل فرانسيسكو ترينكاو وسجل رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 46 وارتطمت كرة برونو فيرنانديز بالعارضة في الدقيقة 50 وسجل جواو فيليكس الهدف الخامس في الدقيقة 62 وانتهت المباراة بينهم 5/0.

وبهذه النتيجة احتل البرتغال المركز الأول برصيد 3 نقاط بعد فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يحتل ارمينيا المركز الرابع دون نقاط.

