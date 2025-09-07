الرياضة

خالد الغندور: سيف الجزيري يعود من فرنسا ويظهر في مران الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

خالد الغندور: سيف الجزيري يعود من فرنسا ويظهر في مران الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: سيف الجزيري يعود من فرنسا ويظهر في مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك عاد من فرنسا وظهر في موعد تدريبات الفريق ولكنه لم يشارك على خلفية استمرار أزمته مع يانيك فيريرا المدير الفني.

خالد الغندور: سيف الجزيري يعود من فرنسا ويظهر في مران الزمالك

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "تأتي خطوة ظهور الجزيري في ذات التوقيت للمران الجماعي مؤشرًا لاقتراب حل أزمته مع المدير الفني والعودة للمشاركة في المران الجماعي".

وأكمل: "سيتم عقد جلسة خلال الساعات المقبلة بين المدير الفني والجزيري لإزالة الخلاف بينهما وعودة اللاعب مجددًا للمران الجماعي".
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا