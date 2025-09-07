نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: سيف الجزيري يعود من فرنسا ويظهر في مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك عاد من فرنسا وظهر في موعد تدريبات الفريق ولكنه لم يشارك على خلفية استمرار أزمته مع يانيك فيريرا المدير الفني.

خالد الغندور: سيف الجزيري يعود من فرنسا ويظهر في مران الزمالك

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "تأتي خطوة ظهور الجزيري في ذات التوقيت للمران الجماعي مؤشرًا لاقتراب حل أزمته مع المدير الفني والعودة للمشاركة في المران الجماعي".

وأكمل: "سيتم عقد جلسة خلال الساعات المقبلة بين المدير الفني والجزيري لإزالة الخلاف بينهما وعودة اللاعب مجددًا للمران الجماعي".

