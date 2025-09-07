الرياضة

خالد الغندور: الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجاري

0 نشر
0 تبليغ

خالد الغندور: الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجاري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مسئولو نادي الزمالك استقروا على صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق خلال الأسبوع الجاري.

خالد الغندور: الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجاري

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "تأتي خطوة نادي الزمالك بصرف جزء من المستحقات لإيمانهم بأهمية هذه الأمر في الحفاظ على تركيز اللاعبين".

واختتم: "وعد مسئولو نادي الزمالك اللاعبين بأن صرف المستحقات في مواعيدها أولوية بالنسبة لهم مؤكدين علي صرفها في المواعيد المحددة".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا