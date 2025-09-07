الرياضة

أحمد خطاب لـ ستاد المحور: فاركو بيتي الثاني.. ونعمل على بناء فريق جديد

أحمد جودة - القاهرة  

تحدث أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن تراجع نتائج الفريق خلال أول 5 جولات من مسابقة الدوري الممتاز وتذيل جدول الترتيب.

وقال أحمد خطاب في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لن أرحل عن تدريب نادي فاركو، ده بيتي وأنا لازم أقف معاه لحد ما نعمل فريق جديد باذن الله يقدر يمثل النادي".

وأضاف المدير الفني لنادي فاركو: "باذن الله كل ولاد النادي يكون لهم دور في عودة الفريق لنتائجه، وهما كلهم لاعبين جيدين ولكنهم محتاجين وقت وصبر".

واختتم: "سأستمر في تدريب الفريق وأشتغل مع اللاعبين الصغار لحد ما ياخدو خبرات ويقدرو يعملوا حاجه كويسة".
 

