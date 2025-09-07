الرياضة

درويش: مجلس الزمالك قدم كل الضمانات لإثبات جدية بناء فرع أكتوبر

أحمد جودة - القاهرة - أكد كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن النادي تأخر في بناء فرع أرض 6 أكتوبر بسبب عدم الاستقرار الإداري.

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مجلس إدارة الزمالك الحالي يملك عامل الاستقرار وقدم كل الضمانات لإثبات جدية بناء فرع 6 أكتوبر، وأنا على يقين أنه ستكون انفراجة في هذه الأزمة خلال وقت قريب".

وأضاف: "الزمالك يخوض تجربة جديدة في ملف المدير الرياضي بقيادة جون إدوارد ولكنها تحتاج للوقت وهيكلة قطاع كرة القدم أمر جيد للغاية".

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

