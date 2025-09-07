نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برونو فرنانديز يرفض عروضًا من أندية سعودية هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفض ثلاث عروض رسمية من أندية سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبحسب ما نقلته شبكة "Talksport"، فإن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا اختار البقاء في صفوف مانشستر يونايتد، مؤكدًا التزامه بمشروع النادي الإنجليزي في الوقت الراهن، رغم الإغراءات المالية الكبيرة التي قدمت له من قبل أندية دوري روشن السعودي.

ورغم رفضه الانتقال هذا الصيف، أكدت المصادر ذاتها أن فرنانديز لا يغلق الباب أمام الانتقال إلى الدوري السعودي مستقبلًا، حيث أبدى انفتاحه على دراسة الخيارات المقدمة له في صيف عام 2026، تزامنًا مع انتهاء جزء مهم من عقده الحالي.

ويُعد برونو فرنانديز أحد الركائز الأساسية في تشكيلة مانشستر يونايتد منذ انضمامه إلى النادي في يناير 2020، وجرى منحه شارة القيادة في الموسم الماضي تقديرًا لدوره القيادي وأدائه الفني المميز.