بيلينجهام يفاجئ ريال مدريد بتسريع عودته إلى التدريبات

ذكرت صحيفة أونز مونديال الفرنسية، اليوم السبت، أن ريال مدريد تلقى دفعة قوية مع اقتراب عودة نجمه جود بيلينغهام إلى التدريبات في وقت أبكر من المتوقع.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن تقارير إسبانية، فإن بيلينغهام يواصل التعافي بوتيرة سريعة من إصابته بخلع في الكتف الأيسر، التي خضع بسببها لعملية جراحية قبل 54 يومًا، وكان يُنتظر أن تبعده عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن اللاعب الإنجليزي في طريقه لاستئناف التدريبات هذا الأسبوع، حيث سيبدأ بلمس الكرة وقد ينضم تدريجيًا إلى بعض التمارين الجماعية مع زملائه.

ويُعد هذا الخبر دفعة معنوية كبيرة للمدرب تشابي ألونسو، خصوصًا مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا، ما يمنح الفريق "سلاحًا إضافيًا" في توقيت مهم.

ووفقًا للتقرير، قد يشهد منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل عودة بيلينغهام رسميًا إلى المباريات، وربما قبل ذلك الموعد المحدد.