نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يعود لمطاردة سيبايوس: صفقة جديدة على طاولة البيانكونيري في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن نادي يوفنتوس الإيطالي لم يتخلَ عن حلم التعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس، حيث ذكرت تقارير من TuttoMercatoWeb أن السيدة العجوز يستهدف ضم الدولي الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

صاحب الـ29 عامًا كان ضمن اهتمامات يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي، ليبقى اللاعب في صفوف النادي الملكي دون الحصول على دقائق لعب منتظمة هذا الموسم.

الإدارة الرياضية في يوفنتوس ترى في سيبايوس خيارًا مثاليًا لتدعيم خط الوسط بخبرة أوروبية ومهارات فنية عالية، خاصة في ظل الغيابات والإصابات التي عانى منها الفريق مؤخرًا.

من جانب آخر، قد يكون ريال مدريد منفتحًا على رحيل اللاعب في حال وصول عرض مناسب، خصوصًا مع ازدحام خط الوسط بعناصر شابة مثل بيلينغهام، كامافينغا، وتشواميني.