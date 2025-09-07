نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تياجو ألكانتارا ينضم للجهاز الفني لبرشلونة تحت قيادة هانسي فليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة وسعيدة لجماهير برشلونة، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم السابق تياجو ألكانتارا، لاعب وسط ليفربول وبايرن ميونخ والمنتخب الإسباني سابقًا، قد وافق على العودة إلى ناديه الأم برشلونة، لكن هذه المرة كعضو في الجهاز الفني تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك.

صاحب الـ34 عامًا، والذي أعلن مؤخرًا اعتزاله كرة القدم بسبب الإصابات المتكررة، سيبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته المهنية من خلال العمل خلف الكواليس في النادي الذي نشأ فيه وتخرج من أكاديميته "لاماسيا".

العلاقة القوية التي تجمع تياجو بمدربه السابق فليك، والتي تعود لفترة نجاحهما المشترك في بايرن ميونخ، لعبت دورًا كبيرًا في اتخاذ هذا القرار، حيث يسعى فليك لإعادة هيكلة الفريق فنيًا وتكتيكيًا بمساعدة أسماء تعرف جيدًا هوية البلوغرانا.

برشلونة يرى في تياجو عقلية كروية راقية يمكن أن تضيف الكثير داخل الجهاز الفني، سواء في تحليل الأداء أو تطوير اللاعبين الشباب.