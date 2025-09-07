نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير ينتقد اختيارات حسام حسن: "مشاركة أسامة فيصل على حساب مصطفى محمد لم تُعجبني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإعلامي أحمد شوبير تحفظه على بعض قرارات المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن خلال مباراة الفراعنة أمام إثيوبيا، والتي شهدت مشاركة مفاجئة للمهاجم الشاب أسامة فيصل على حساب المهاجم الأساسي مصطفى محمد.

وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم:

"فيه ناس مش عاجباهم التغييرات، وأنا منهم.. مع كامل احترامي، مشاركة أسامة فيصل كأساسي بدل مصطفى محمد لم تعجبني، وكنت متوقع إن مصطفى يزعل من القرار."

ورغم اعتراضه على الاختيار، أثنى شوبير على رد فعل مصطفى محمد، قائلًا:

"لكن اللي عجبني فعلًا هو اجتهاد مصطفى في الدقائق القليلة اللي لعبها، وده بيدل على احترافيته ورغبته في إثبات نفسه."

كما أشار شوبير إلى أن حسام حسن قد يكون لديه تفكير خاص وأهداف معينة وراء بعض التغييرات، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية إشراك العناصر الأساسية في مراكزها، خصوصًا في المباريات الرسمية.