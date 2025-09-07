نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يشكر أكرم جلال محافظ الإسماعيلية لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بخالص الشكر والتقدير لـ أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على دعمه ومساندته الفعالة والمستمرة للنادي.

وكان سيادته وجه بدعم النادي ماليًا بمبلغ 5 ملايين جنيه، لمساعدة مجلس الإدارة على مواجهة التحديات المالية الصعبة التي يمر بها النادي الإسماعيلي.

ويثمن مجلس إدارة النادي دور سيادة المحافظ الفعال في دعمه الدائم للإسماعيلي، حيث إن سيادته على تواصل دائم بمسئولي النادي للاطمئنان على كافة الأمور بداخله، وتقديم يد المساعدة في مختلف الأوقات.

ويطمح النادي الإسماعيلي في استمرار دعمه لإنجاز باقي الملفات التي تحتاج لتدخل قيادات المحافظة، وذلك من أجل إنهائها في أسرع وقت ممكن.

ويؤكد مجلس إدارة النادي أن الجميع يسعى لهدف واحد، وهو عودة الإسماعيلي لمكانته التي يستحقها وتتمناها جماهيره، وهو الهدف الذي يجتمع عليه الجميع.