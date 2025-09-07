نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتر كراوتش يتحول لـ "طفل مرافق" بعد خسارته في الفانتازي مع الأصدقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد نجم الكرة الإنجليزي السابق بيتر كراوتش موقفًا طريفًا لا يُنسى بعدما خسر تحدي الفانتازي الذي جمعه مع أصدقائه، ليُجبر على تنفيذ عقوبة غير معتادة!

وفقًا للاتفاق بين المجموعة، فإن الشخص الذي يحتل المركز الأخير في الفانتازي عليه أن يدخل أرض الملعب كـ "طفل مرافق" خلال إحدى مباريات فريق فارنهام تاون في دوري الهواة.

وكما كان متوقعًا، خسر كراوتش التحدي واضطر للامتثال للعقوبة، ليظهر في المشهد مرتديًا زي "الطفل المرافق" برفقة لاعبي فارنهام، وسط ضحكات وتصفيق من الجماهير الذين استمتعوا باللحظة الظريفة.

العملاق الإنجليزي، رغم طوله الفارع وجديته المعتادة، لم يتردد في خوض التحدي والمرح مع أصدقائه، ليُثبت أن روح اللعب والمتعة لا تغيب عن لاعبي كرة القدم، مهما بلغت إنجازاتهم.