مبابي يكشف عن مرشحيه للكرة الذهبية ويشيد بريال مدريد ومدربه

ذكرت صحيفة أوكي درياريو الإسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي تحدث في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية عن أبرز المرشحين المفضلين لديه للفوز بالكرة الذهبية.

ورشح مبابي مواطنه عثمان ديمبيلي، مؤكدًا: "بالنسبة لي هو يستحقها، آمل أن يفوز بالكرة الذهبية، لقد ساندته منذ البداية"، كما أثنى على زميله السابق في باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، واصفًا موسمه بـ "التاريخي"، بينما وصف نجم برشلونة الشاب لامين يامال بأنه "لاعب مميز للغاية".

وفي سياق آخر، أشاد مبابي بمدربه الحالي تشابي ألونسو، مؤكدًا أنه ترك لديه "انطباعًا رائعًا" بفضل وضوح رؤيته ورغبته الكبيرة في النجاح مع الفريق.

كما شدد النجم الفرنسي على أن طموح ريال مدريد يظل الفوز بجميع البطولات الممكنة، مشيرًا إلى أن النادي الملكي يبقى المرشح الأبرز دائمًا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.