نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غياب نجم منتخب مصر أمام بوركينا فاسو للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، خروج حمدي فتحي لاعب المنتخب من قائمة الفريق المتجهة إلي بوركينا فاسو لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية بعد شكواه من إصابة في وجه القدم عقب انتهاء مباراة إثيوبيا مساء الجمعة والوصول لفندق الإقامة، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة.

وقال إبراهيم حسن إنه كان هناك محاولات لتجهيز اللاعب للحاق بمباراة بوركينا فاسو لكن تم الاستقرار في نهاية الأمر علي إراحة اللاعب بناء على طلبه.

