نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعب اتحاد الشرطة يستضيف مباراة تليفونات بني سويف والفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر نادي تليفونات بني سويف على خوض مباراته أمام فريق الفيوم غدًا الإثنين، في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري القسم الثاني، على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي، وذلك بدلًا من الملعب المقرر سابقًا بكلية الزراعة بالقاهرة.

ويأتي هذا التغيير بعد التنسيق مع الجهات المعنية، حرصًا على توفير أفضل الظروف أمام الفريقين لخوض اللقاء المرتقب، الذي يمثل ضربة البداية لمشوار التليفونات في الموسم الجديد.

ويخوض التليفونات اللقاء تحت قيادة وليد جابر المدير الفنى للفريق والذي يطمح مع جهازه الفني ولاعبيه لتحقيق انطلاقة قوية تعزز من طموحات الفريق في المنافسة هذا الموسم.