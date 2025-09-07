نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب مغادرة حمدي فتحي لمعسكر منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم خروج اللاعب حمدي فتحي من قائمة الفراعنة المسافرة إلى بوركينا فاسو لمواجهة منتخبها الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وذلك بعد تعرضه لإصابة في وجه القدم أعقبت انتهاء مباراة إثيوبيا الأخيرة حيث شعر اللاعب بآلام فور وصول بعثة المنتخب إلى فندق الإقامة ليخضع بعدها لفحوصات طبية دقيقة شملت الأشعة اللازمة والتي أثبتت صعوبة لحاقه بالمواجهة المرتقبة.

وأوضح إبراهيم حسن أن الجهاز الطبي بذل جهودًا كبيرة خلال الساعات الماضية من أجل تجهيز حمدي فتحي ومحاولة إلحاقه بالمباراة المصيرية أمام بوركينا فاسو إلا أن اللاعب نفسه طلب الحصول على راحة تفاديًا لتفاقم الإصابة ليتم في النهاية اتخاذ قرار نهائي باستبعاده من القائمة والاكتفاء بمنحه برنامجًا علاجيًا خلال الفترة المقبلة حتى يكون جاهزًا للمباريات التالية في مشوار التصفيات.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد مساء الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات ليواصل تصدره لمجموعته في سباق التأهل إلى المونديال العالمي المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026 وهو الانتصار الذي منح الجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة قبل خوض مواجهة الثلاثاء المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة بوركينا فاسو على ملعب «4 أغسطس» بالعاصمة واجادوجو حيث تنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وسط طموحات كبيرة لدى الجماهير المصرية بمواصلة سلسلة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم.