مواعيد مباريات اليوم في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية عن مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

يتأهل من التصفيات 9 منتخبات إفريقية مع إمكانية وصول العدد إلى 10 منتخبات عن طريق المباريات الفاصلة.

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخب لذلك أعلنت لجنة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التنفيذية عن طريقة تأهل جديدة في 19 مايو 2023، حيث سيتم تقسيم كل المنتخبات إلى تسع مجموعات كل مجموعة فيها 6 منتخبات، وسيتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات مباشرةً إلى كأس العالم 2026 بينما سيشارك أفضل أربعة وصيفين (أصحاب المركز الثاني) في مجموعاتهم في المباريات الفاصلة لتحديد المنتخب الذي سيتأهل إلى التصفيات بين الاتحادات.

ستقام دور المجموعات في تسع مجموعات عن طريق مباريات الذهاب والعودة وسيتأهل متصدرو المجموعات إلى نهائيات كأس العالم 2026.

أما المرحلة الفاصلة فسيتم سحب أفضل أربعة وصيفين في المجموعات التسعة إلى المباريات الفاصلة الإفريقية لتحديد ممثل الاتحاد الإفريقي في المباريات الفاصلة بين الاتحادات.

من المقرر أن تقام اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 تسع مباريات في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي يتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة البطولة في الموسم الحالي.

تقام اليوم مباراة واحدة في دور المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بين إفريقيا الوسطى وجزر القمر في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر على الملعب الشرفي بوجدة في إفريقيا الوسطى.

