ترتيب مجموعات تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يتأهل من التصفيات 9 منتخبات إفريقية مع إمكانية وصول العدد إلى 10 منتخبات عن طريق المباريات الفاصلة.

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخب لذلك أعلنت لجنة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التنفيذية عن طريقة تأهل جديدة في 19 مايو 2023، حيث سيتم تقسيم كل المنتخبات إلى تسع مجموعات كل مجموعة فيها 6 منتخبات، وسيتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات مباشرةً إلى كأس العالم 2026 بينما سيشارك أفضل أربعة وصيفين (أصحاب المركز الثاني) في مجموعاتهم في المباريات الفاصلة لتحديد المنتخب الذي سيتأهل إلى التصفيات بين الاتحادات.

ستقام دور المجموعات في تسع مجموعات عن طريق مباريات الذهاب والعودة وسيتأهل متصدرو المجموعات إلى نهائيات كأس العالم 2026.

أما المرحلة الفاصلة فسيتم سحب أفضل أربعة وصيفين في المجموعات التسعة إلى المباريات الفاصلة الإفريقية لتحديد ممثل الاتحاد الإفريقي في المباريات الفاصلة بين الاتحادات.

وجاء ترتيب مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 كالتالي:

- المجموعة الأولى:

1- مصر 19 نقطة

2- بوركينا فاسو 14 نقطة

3- سيراليون 9 نقاط

4- غينيا بيساو 7 نقاط

5 - إثيوبيا 6 نقاط

6 - جيبوتي نقطة واحدة

- المجموعة الثانية:

1 - جمهورية الكونغو 16 نقطة

2 - السنغال 15 نقطة

3 - السودان 12 نقطة

4 - موريتانيا 5 نقاط

5 - توجو 4 نقاط

6 - جنوب السودان 3 نقاط

- المجموعة الثالثة:

1 - جنوب إفريقيا 16 نقطة

2 - بنين 11 نقطة

3 - نيجيريا 10 نقاط

4 - رواندا 8 نقاط

5 - ليسوتو 6 نقاط

6 - زيمبابوي 4 نقاط

- المجموعة الرابعة:

1 - الرأس الأخضر 16 نقطة

2 - الكاميرون 15 نقطة

3 - ليبيا 11 نقطة

4 - أنجولا 7 نقاط

5 - موريشيوس 5 نقاط

6 - ايسواتيني نقطتين

- المجموعة الخامسة:

1- المغرب 18 نقطة

2- تنزانيا 9 نقاط

3- زامبيا 6 نقاط

4- النيجر 4 نقاط

5 - الكونغو نقطة واحدة

6 - إريتريا 0 نقاط

- المجموعة السادسة:

1 - كوت ديفوار 19 نقطة

2 - الجابون 18 نقطة

3 - بوروندي 10 نقاط

4 - جامبيا 7 نقاط

5 - كينيا 6 نقاط

6 - سيشل 0 نقاط

- المجموعة السابعة:

1 - الجزائر 18 نقطة

2 - أوغندا 12 نقطة

3 - موزمبيق 12 نقطة

4 - غينيا 10 نقاط

5 - بوتسوانا 9 نقاط

6 - الصومال نقطة واحدة

- المجموعة الثامنة:

1 - تونس 19 نقطة

2 - نامبيا 12 نقطة

3 - ليبيريا 10 نقاط

4 - مالاوي 9 نقاط

5 - غينيا الإستوائية 4 نقاط

6 - ساوتومي وبرينسيب 0 نقاط

- المجموعة التاسعة:

1- غانا 16 نقطة

2- مدغشقر 13 نقطة

3- مالي 12 نقطة

4- جزر القمر 12 نقطة

5 - إفريقيا الوسطى 5 نقاط

6 - تشاد نقطة واحدة

