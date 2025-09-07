نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب هولندا أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منتخب هولندا عن تشكيلته لمواجهة منتخب هولندا بعد قليل على ملعب داريوس وجيريناس وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يحتل المنتخب الهولندي صدارة ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم بفارق عن الأهداف عن كلا من بولندا وفنلندا بعد تساويهم برصيد 7 نقاط بينما يحتل منتخب ليتوانيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وكان منتخب هولندا قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الماضية أمام نظيره البولندي، وبنفس النتيجة تعادل منتخب ليتوانيا مع منتخب مالطة.

من المقرر أن يخوض منتخب هولندا المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: فيربروجين.

خط الدفاع: دومفريس، اكي، فان دايك، دي فريج.

خط الوسط: تيمبر، سكوتين، رايندرز.

خط الهجوم: مالين، ديباي، جاكبو.

