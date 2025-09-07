نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية لمحمد شحاتة في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم الأحد، على ستاد الكلية الحربية، على هامش مباراة الأبيض أمام النجوم في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها قبل مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري، ويخضع محمد شحاتة لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.