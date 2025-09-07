نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك مواليد 2005 يفوز على المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم، مواليد 2005، على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، في الجولة الثانية من بطولة دوري الفريق الثاني.

سجل أهداف الزمالك: عمار ياسر "هدفين" وأنس وائل "هدفًا".

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات الشوط الأول وصنعوا فرصًا عديدة، استطاع خلالها عمار ياسر، تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 5، وتواصل الضغط وعزز أنس وائل النتيجة، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك الضغط على المقاولون العرب، واستطاع عمار ياسر تسجيل الهدفين الثالث والثاني له في الدقيقة 47، وبعدها استمر الضغط الزملكاوي ولكن دون تسجيل أهداف أخرى، وبادر ذئاب الجبل بهجمة مرتدة نجحوا خلالها في تسجيل هدفهم الوحيد، لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف.

وشهدت المباراة، حضور بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، بجانب شكري حسن المدير الإداري للقطاع، وحرص رئيس القطاعات، على تحية وتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الفوز وحصد الثلاث نقاط، بجانب تقديم أداء فني مميز، وطالبهم بضرورة مواصلة التركيز والعمل بجدية لتحقيق الهدف المطلوب وهو التتويج بالبطولة.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني على التوالي للفريق، بعدما كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، ليتصدر البطولة برصيد 6 نقاط.

ويقود الجهاز الفني لفريق 2005 كل من: ممدوح عبد الحي مدربًا، وجيه عبد العظيم ومحمد عمر مدربين مساعدين، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الأتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم أخصائيًا للتأهيل والإصابات، محمد عصمت مدربًا للأحمال ورفعت حمدي مسئولًا للمهمات.

