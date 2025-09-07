نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديباي يتجاوز فان بيرسي ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب هولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب النجم الهولندي ممفيس ديباي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة الهولندية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده متجاوزًا أسطورة الطواحين روبن فان بيرسي، وذلك عقب تسجيله هدفًا جديدًا في شباك منتخب ليتوانيا خلال منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء هدف ديباي في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعد تمريرة متقنة من زميله كودي جاكبو، ليسجل الهدف الأول للطواحين ويرفع رصيده الدولي إلى 51 هدفًا بقميص المنتخب الهولندي، متخطيًا الرقم السابق لفان بيرسي صاحب الـ50 هدفًا، ليصبح رسميًا الهداف التاريخي لمنتخب هولندا بفارق هدف وحيد حتى الآن.

وكان ديباي قد عادل رقم فان بيرسي في الجولة الماضية عندما قاد منتخب هولندا لاكتساح مالطا بثمانية أهداف دون رد، حيث تمكن حينها من تسجيل هدفين رفعا رصيده إلى 50 هدفًا، قبل أن يحسم الصدارة منفردًا بهدفه الحاسم في مرمى ليتوانيا.

بهذا الإنجاز التاريخي يعزز ديباي مكانته كأحد أبرز نجوم الطواحين في العصر الحديث، فيما يواصل المنتخب الهولندي مشواره في التصفيات الأوروبية بثبات نحو ضمان مقعد في المونديال العالمي المنتظر عام 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.