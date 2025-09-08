نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوزيه جوميز يرفض عرض الأهلي ويتمسك بالاستمرار مع الفتح السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الحالي لنادي الفتح والسابق للزمالك المصري، رفض العرض المقدم من إدارة النادي الأهلي لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

وبحسب ما أوردته صحيفة اليوم السعودية، فقد جرى تواصل مباشر خلال الساعات الماضية بين مسؤولي الأهلي والمدرب البرتغالي، في محاولة لإقناعه بخوض تجربة جديدة على رأس الجهاز الفني للفريق الأول، إلا أن جوميز أكد التزامه الكامل بعقده مع الفتح، مشددًا على أن أي قرار يتعلق برحيله لن يكون إلا عبر إدارة ناديه الحالي، في إشارة واضحة إلى رفضه فكرة التفاوض بعيدًا عن القنوات الرسمية.

وأضافت الصحيفة أن عقد جوميز مع الفتح يتضمن شرطًا جزائيًا يقدر بـ900 ألف دولار، وهو ما يجعل مسألة رحيله معقدة في الوقت الراهن، حيث يتمسك النادي بحقوقه المالية كاملة في حال قرر المدرب البرتغالي الانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه الأهلي البحث عن مدير فني جديد قادر على قيادة الفريق وتصحيح مساره بعد فترة من النتائج السلبية تحت قيادة ريبيرو، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية المدرب المقبل الذي سيحمل على عاتقه آمال النادي في المنافسة محليًا وقاريًا.