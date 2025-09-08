نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد علي: تجربة الزمالك تحتاج للوقت.. ومباراة بوركينا ستكون صعبة على المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد علي، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر لم يقدم الأداء المنتظر أمام إثيوبيا ولكن الأهم هو الفوز وحصد الثلاث نقاط والاقتراب أكثر من تحقيق حلم التأهل للمونديال.

وقال علي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الفوز على إثيوبيا كان خطوة مهمة للاقتراب من حسم بطاقة التأهل لكأس العالم، ولدينا منتخب قوي ونمتلك لاعبين أصحاب إمكانيات عالية وأتمنى الفوز على بوركينا فاسو لحسم التأهل بشكل رسمي، ومن وجهة نظري المباراة ستكون صعبة للغاية".

وأضاف: "الأجواء أصبحت مستقرة في الوقت الحالي داخل الزمالك بعد تعيين جون إدوارد كمدير رياضي ووجود هيكلة لقطاع كرة القدم، وهناك صفقات مميزة هذا الموسم في الزمالك وعلى رأسم البرازيلي خوان بيزيرا".

وأوضح: "تجربة الزمالك في الفترة الحالية تحتاج للوقت، وأتمنى عودة الزمالك للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا".